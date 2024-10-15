الامارات | سائق مراهق يتعرض لنهاية تعيسة جداً.. حاول الفرار من الشرطة في سيارة والديه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فر مراهق كان يقود سيارة والديه رفقة صديقين له من الشرطة في مدينة بامبرج بجنوب ألمانيا، واصطدم ببوابة محطة معالجة مياه صرف الصحي وانزلق في حوض معالجة المياه.

وقالت الشرطة اليوم (الثلاثاء) إن السيارة غرقت بالكامل وانتشلها رجال الإطفاء.

وجاء في تقرير الشرطة: «لا يمكن تقدير الأضرار التي لحقت بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي حتى الآن، ولكن من المرجح أن تكون كبيرة».

ويواجه السائق المراهق الآن اتهامات جنائية بارتكاب عدة جرائم.

وتمكن المراهق وصديقاه من الخروج من السيارة، لكنهم أصيبوا بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إن سيارة دورية كانت تريد تفتيش السيارة التي كان بداخلها المراهقون الثلاثة في المدينة خلال الليل. لكن السائق المراهق زاد من سرعته وفقد السيطرة على السيارة أثناء الهروب وانحرف عن الطريق. ثم اخترقت السيارة سياج محطة معالجة مياه الصرف الصحي وسقطت في حوض معالجة المياه.