لايف ستايل

4 نصائح ذهبية تعزز الصحة العقلية.. اتبعها فورا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يوجد العديد من النصائح والطرق البسيطة قد تساعد على تحسين الصحة العقلية.

وكشف صحيفة ذا صن" البريطانية أبرز النصائح لتعزيز الصحة العقلية، وهي:

1. رفقة الكلاب

المشي مع الكلاب قد يسهم في الشعور بالسعادة وتعزيز الصحة العقلية، كما أن احتضان الكلاب يقلل من هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، ويقلل من مشاعر الوحدة والعزلة.

2. نقاط الضغط والتأمل

ممارسة التأمل قد يسهم في تصفية الذهن والاسترخاء.

3. ممارسة

ممارسة التمارين تحافظ على الصحة العقلية وتخفيف التوتر.

4. ركوب الدراجة

يساعد على التوازن العقلي وتحسين الحالة المزاجية.

اقرأ أيضا:

مفيد للضغط والقلب.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجوافة على معدة فارغة

يتجاهلها كثيرون.. طبيب أسنان يكشف 7 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الفم

أوعى تحكيها.. أخطر 7 أحلام خطيرة لـ المرأة (فيديو)

بسعر لن تتوقعه..شركة بريطانية تستنسخ الحيوانات النافقة

العين حقٌّ.. 4 أبراج تتعرض للحسد والعين هي ومن حولها

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا