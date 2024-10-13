4 نصائح ذهبية تعزز الصحة العقلية.. اتبعها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - يوجد العديد من النصائح والطرق البسيطة قد تساعد على تحسين الصحة العقلية.

وكشف صحيفة ذا صن" البريطانية أبرز النصائح لتعزيز الصحة العقلية، وهي:

1. رفقة الكلاب

المشي مع الكلاب قد يسهم في الشعور بالسعادة وتعزيز الصحة العقلية، كما أن احتضان الكلاب يقلل من هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، ويقلل من مشاعر الوحدة والعزلة.

2. نقاط الضغط والتأمل

ممارسة التأمل قد يسهم في تصفية الذهن والاسترخاء.

3. ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية تحافظ على الصحة العقلية وتخفيف التوتر.

4. ركوب الدراجة

يساعد على التوازن العقلي وتحسين الحالة المزاجية.

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