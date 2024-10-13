الامارات | أسباب التهاب المريء لدى الطفل.. انتبهي إلى الحساسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة بأن بعض الأعراض تنذر بإصابة الطفل بالتهاب المريء، وهي: رفض الطعام والغثيان والقيء وآلام البطن وآلام في القفص الصدري وصعوبات البلع، إضافة إلى فقدان الوزن.

وأوضحت الجمعية أن التهاب المريء لدى الأطفال يحدث غالباً كنتيجة للحساسية، مثل حساسية الأنف أو حساسية الطعام كحساسية الحليب أو البيض أو القمح أو الصويا، إضافة إلى الربو.

ويتم علاج التهاب المريء لدى الأطفال بواسطة الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون والكورتيزون الموضعي عن طريق الفم، إلى جانب تعديل النظام الغذائي (تجنب مسببات الحساسية).

وإذا كان الطفل يعاني تضيق المريء، فإنه يتم توسيع المريء بواسطة المنظار.