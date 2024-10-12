كوب واحد يوميا.. تناول هذا المشروب لتنظيف الشرايين ومكافحة السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

اللبان الدكر يُعتبر من المكونات الطبيعية، التي استخدمت منذ القدم في الطب الشعبي لعدة أغراض صحية.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب واحد من منقوع هذا المشروب من اللبان يحسن صحة الجسم، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية وكذلك مضادات الأكسدة.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هذا المنقوع يقي من السرطان والتهابات الجسم، لأنه يمتلك خصائص مضادات الأكسدة، ما يساهم في حماية الخلايا من التلف.

وأشارت إلى أن هذا المشروب يساعد في تصفية الشرايين من الشوائب، وكذلك يدعم صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من مخاطر مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ.

وقدمت عدة نصائح أخرى لتناول منقوع اللبان تتمثل فيما يلي:

- تقوية جهاز المناعة.

- تحسين البشرة.- صحة الأسنان.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

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