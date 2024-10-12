لا تتجاهلها.. 5 علامات إذا ظهرت عليك توقف عن تناول الخبز فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هناك العديد من العلامات التحذيرية، التي قد تنذر بوجود مشكلات صحية تتطلب التوقف عن تناول الخبز مؤقتًا أو بشكل دائم.

وكشف موقع "eatthis" عن علامات تظهر على الجسم، تستدعي التوقف عن تناول الخبز.

زيادة الوزن

في كثير من الأحيان، قد تكون علامة على ضرورة تقليل تناول الخبز، إذ إن تناول رغيفين أو أكثر من الخبز الأبيض يوميًا يرتبط بشكل كبير بخطر زيادة الوزن أو السمنة.

ارتفاع ضغط الدم

التخلص من الخبز من نظامك الغذائي قد يكون أسهل طريقة لضبط ضغط الدم، إذ كشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون، ونُشرت عام 2018 في مجلة Nutrients أن استهلاك قطعة واحدة فقط من الخبز الأبيض مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع كان مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم.

تقلصات المعدة

إذا لاحظت أنك تعاني من تقلصات وآلام في المعدة، فهذه علامة على ضرورة التوقف عن تناول الخبز.

الطفح الجلدي

قد يكون أيضًا علامة على ضرورة التوقف عن تناول الخبز من نظامك الغذائي، وقد يصاب بعض الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية بالتهاب الجلد الذي يظهر عادة على الظهر والأرداف والمرفقين والركبتين وفروة الرأس، بالرغم من أن أجزاء الجسم الأخرى يمكن أن تتأثر أيضًا.

اضطراب مستويات السكر في الدم

تحتوي العديد من أنواع الخبز على السكر المكرر، ما قد يشكل مخاطر صحية خطيرة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في مستويات السكر في الدم.

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