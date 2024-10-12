توقعات مولود برج "الثور" من السبت 12 تشرين الأول إلى الجمعة 18 تشرين الأول 2024

مهنياً: من ملوك الابراج حظك بياخذ العقل ياخذك الى اعلى المراتب يبتسم لك الحظ في بداية هذا الاسبوع المهم جدا الفعالة والنشيطة والسهلة فيقدم لك مشروعا مهما وتخطط لسفر او تقوم به او يقدم لك عرضا مهنيا يجعلك مرتاحا للاوضاع وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك وتغمرك الشجاعة وتصلك اخبار مفرحة وتتعزز المعنويات فترة مثمرة وايجابية جدا

حاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة وان تستفيد من نوعية الوقت الغنية بالحظوظ

عاطفياً: تكون على موعد مع فترة عاطفية مغرية تحت تاثيرات كوكب الحب الذي يتنقل في برج العذراء الترابي الصديق ترتقي بالمشاعر الى الاعلى وتنتهي من مشاكل شخصية عانيت منها،بسبب احد الاولاد او سؤ تفاهم مع الشريك ويجذبك حضور بعض الاصدقاء الى جانبك كما عودة بعض افراد العائلة الى محبة وتفاهم وانسجام معك. للعازب قد تلتقي بشخص خلال بعض المناسبات الاجتماعية فيزرع الفرح في قلبك