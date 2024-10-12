3 مشروبات سحرية على الريق تنسف الدهون وتحمي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تلعب المشروبات التي يتم تناولها على معدة فارغة دورًا كبيرًا في توفير فوائد مذهلة، منها نسف الدهون والوقاية من خطر تصلب الشرايين.

وبحسب ما ذكره موقعي news-medical وmedicalnewstoday، إليك أبرز المشروبات:

عصير البنجر

يعتبر البنجر غنيًا بالعناصر الغذائية، ويحتوي على سعرات حرارية ودهون منخفضة، ما يجعله فعالًا في التخلص من الوزن الزائد، كما أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، ما يحمي من خطر تصلب الشرايين والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

عصير الرمان

الرمان غني بالألياف التي تساهم في التخلص من الدهون الزائدة، كما يعمل على تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة، وتساعد في محاربة الكوليسترول المرتفع، ما يقي من خطر تصلب الشرايين ويحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الدهون الزائدة، وبالتالي يساعد في تقليل الوزن، كما أنه يحارب الكوليسترول المرتفع، ما يقي من خطر تصلب الشرايين.

اقرأ أيضا:

مفيد للضغط والقلب.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجوافة على معدة فارغة

يتجاهلها كثيرون.. طبيب أسنان يكشف 7 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الفم

أوعى تحكيها.. أخطر 7 أحلام خطيرة لـ المرأة (فيديو)

بسعر لن تتوقعه..شركة بريطانية تستنسخ الحيوانات النافقة

العين حقٌّ.. 4 أبراج تتعرض للحسد والعين هي ومن حولها