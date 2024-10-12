احذروا.. هذا الجزء من الدجاج قد يؤذي صحتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، ناتاليا سيتشوفا، تحذيرات حول أجزاء معينة من الدجاج التي ينبغي تجنبها.

وأكدت أن لحم صدر الدجاج هو الأكثر فائدة لصحتنا نظراً لانخفاض محتواه من الدهون، بينما يُفضل تناول أجزاء أخرى مثل الفخذ والساق بشكل متوازن في النظام الغذائي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وحذرت "سيتشوفا" من تناول لحم الدجاج مع الجلد، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، مشيرةً إلى أن العديد من الأشخاص يتحولون إلى الدواجن معتقدين أنهم يتجنبون الدهون، بينما يستهلكون لحم الدجاج مع الجلد الذي يعادل في دهونه لحم البقر الدهني.

وأوصت الطبيبة بطهي الدجاج بطرق صحية مثل البخار أو السلق، مع تجنب القشرة الحمراء المقرمشة التي يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة مبكرة للأوعية الدموية والجلد.