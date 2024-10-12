لن تتخيل تأثير القرفة مع القهوة على فقدان الوزن.. جربها الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مؤخرًا "ترند" على منصة "تيك توك" يدعي أن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى القهوة اليومية، مع قليل من الكاكاو لمدة أسبوع، يمكن أن يساعد في حرق الدهون، لكن ما مدى صحة هذا الادعاء؟

تتواجد نوعان رئيسيان من القرفة: قرفة كاسيا، الأكثر شيوعًا، التي تحتوي على 95% من المركب النشط "سينامالديهيد"، وقرفة سيلان التي تتميز بطعمها الحلو وتحتوي على 50-60% من نفس المركب.

دراسات عدة أظهرت أن استهلاك القرفة يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على قياس محيط الخصر، حيث يمكن لنصف ملعقة صغيرة يوميًا تقليل المحيط بمعدل 1.68 سم، حسبما ذكر موقع "ساينس ألرت".

وأظهرت بعض التجارب السريرية أن القرفة قد تساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم بمقدار 0.92 كغ، على الرغم من عدم وجود تغييرات كبيرة في تكوين الدهون أو الكتلة العضلية.

وتعمل القرفة على تسريع دخول الغلوكوز إلى خلايا الجسم، ما قد يساهم في تقليل مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع، ومع ذلك، يُحذر من تلوث بعض مستحضرات القرفة بالرصاص والمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى إمكانية حدوث آثار جانبية مثل آلام الجهاز الهضمي.

أما بالنسبة للقهوة والكاكاو، فلا توجد أدلة قوية تدعم فاعليتها في فقدان الوزن، رغم وجود بعض الدراسات التي تشير إلى انخفاض طفيف مرتبط بشرب القهوة. بينما يمكن أن يُساهم الكاكاو عالي الجودة في تقليل الوزن، لكن التأثيرات تظل محدودة.