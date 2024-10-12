احذر.. العناية الزائدة بالبشرة قد تؤدي إلى هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قد يبدو الأمر مفاجئًا، ولكن الإفراط في استخدام منتجات العناية بالبشرة أو اتباع روتين معقد للغاية يمكن أن يؤدي إلى عواقب عكسية، حيث قد تسبب تهيجًا وجفافًا وحساسية في البشرة، بل وقد تؤدي إلى ظهور بعض المشاكل الجلدية.

وحذر خبراء في العناية والتجميل من أن المبالغة في العناية بالبشرة تتسبب في الإصابة "بالتهاب الجلد حول الفم".

وقالت مجلة "Stylight" المعنية بالصحة والجمال أن المبالغة في العناية بالبشرة تُلحق ضررا بحاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ويترتب على ذلك فقدان البشرة للرطوبة، ومن ثم تعرضها للاحمرار والجفاف والتقشر والتهيّج.

وتشمل أعراض الطفح الجلدي:

الطفح الجلدي حول الفم في البداية.

طفح جلدي على جانبي الأنف وزوايا الفم.

الحكة والحرقان والشعور بشد في البشرة.

الوقاية

يجب التوقف عن استخدام مستحضرات العناية ومستحضرات التجميل تماما لفترة زمنية تصل إلى 3 أسابيع، مع غسل الوجه بالماء فقط، وإن لم تختفي يجب الذهاب للطبيب فورًا.