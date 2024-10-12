أساليب مبتكرة لمساعدة طفلك على تنظيم وقته

محمد اسماعيل - القاهرة - التنظيم مهارة أساسية تساعد الأطفال على النجاح في المدرسة والحياة بشكل عام.

ولكن كيف يمكنك مساعدة طفلك على تطوير هذه المهارة؟ في هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من النصائح والطرق العملية التي يمكنك تطبيقها لتعليم طفلك كيفية تنظيم نفسه بشكل أفضل.

على سبيل المثال، عند لعب لعبة مع الأصدقاء، يمكن للطفل الذي يمكنه تنظيم نفسه أن ينتظر دوره، ويبقى ضمن القواعد، ويستمر في اللعب حتى عندما يكون خاسرًا. قد يصبح الطفل الذي يعاني من انخفاض مستويات التنظيم الذاتي منزعجاً بسهولة ويُظهر الإحباط، وفي بعض الحالات يكون غير منظم. وقد يشمل هذا الانهيارات العصبية.

وبحسب البحث الذي نشره "ذا كونفيرسيشن"، والدراسة البحثية التي أعدتها الباحثة نتالي داي من جامعة ولنجونج في أستراليا، قد تكون هناك أيضاً تأثيرات في وقت لاحق من الحياة لعدم القدرة على تنظيم الذات.

الأساليب:

تدخل الآباء

مساعدة الأباء للأطفال وقت الصعوبات وتوجيههم، وبصفتنا آباء، يسارع أغلبنا إلى حل المشكلة على الفور.

وضع حلول

ابتكار الحلول والمثابرة نحو الهدف، كما يعلمهم ذلك أنهم قادرون على التعامل مع الأشياء بأنفسهم، وبمرور الوقت، تقل الانهيارات العصبية.

المساعدة بطرق غير مباشرة

هناك طرق غير مباشرة يمكنك فيها المساعدة بطرق أقل وضوحاً، عند مواجهة الطفل لصعوبات، بإمكان الأولياء استخدام التوجيه اللفظي للتشجيع.