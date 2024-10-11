تصدرت الترند بسبب معاشها.. معلومات عن الإعلامية نبيلة سنبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع

تصدر اسم الإعلامية نبيلة سنبل، البالغة من العمر 83 عامًا، محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عبرت عن استيائها بسبب عدم إرسال البنك مندوب المعاش الشهري إلى منزلها، على الرغم من اعتادها على ذلك لمدة عامين.

في منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، ناشدت نبيلة المسؤولين لحل مشكلتها، مشيرة إلى صعوبة الذهاب إلى فرع البنك بسبب تقدمها في السن، وأثارت رسالتها موجة من التعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن نبيلة سنبل

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الإعلامية نبيلة سنبل، التي تصدرت الترند مؤخرًا، وفقًا للهيئة الوطنية للإعلام.

- ولدت نبيلة سنبل في 25 يوليو 1941، وهي ابنة العطافي سنبل، وزير المالية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- حصلت على ليسانس الآداب في قسم الدراسات النفسية، وانضمت إلى الإذاعة المصرية في 15 مارس 1964، كمذيعة وقارئة للنشرة الإخبارية.

- قدمت برامج إذاعية شهيرة مثل "ما يطلبه المستمعون"، و"الضوء الأحمر"، و"مصر في عيون العالم"، و"الطيور المهاجرة"، و"وصفات جدتي"، و"عظماء العالم".

- كانت أول مذيعة ترافق رئيس الجمهورية في زيارة خارج البلاد، إذ رافقت الزعيم جمال عبدالناصر.

- شغلت عدة مناصب في الإذاعة، بما في ذلك مراقب عام للعلاقات العامة ومدير البرامج الدينية.

حصلت على قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلاج على نفقة الدولة في مستشفى المعادي العسكري لإجراء عملية جراحية، وتلقت العديد من التكريمات خلال مسيرتها.

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