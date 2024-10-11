فتاة تثير جدلاً بفاتورة بـ 1000 جنيه لتضييق جاكيت.. والمحل يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة لفتت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت "ألاء شافعي" تجربتها غير المرضية مع محل “Mr Tailor” المتخصص في تعديل الملابس، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول فروق الأسعار التي يفرضها المحل على خدماته.

البداية، عندما توجهت صديقتها “آية علاء” إلى المحل بناءً على توصية من ألاء لتضييق جاكيت استعداداً لحضور مناسبة مهمة. ولكن المفاجأة جاءت عندما طلب المحل مبلغاً يصل إلى 1000 جنيه مقابل الخدمة، في حين أن ثمن الجاكيت الأصلي كان 500 جنيه فقط، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير التسعير.

دفع هذا الموقف ألاء شافعي للتحقق من الأمر بنفسها، حيث زارت المحل واستفسرت عن تكلفة تضييق الجاكيت ذاته. لتفاجأ بأن السعر الذي أُبلغت به كان 250 جنيهًا فقط. عند مواجهتها لمدير المحل بالفارق في الأسعار، أبدى استغرابه، مؤكداً أن الأسعار المعلنة هي المعتمدة. كما نصحها بالتواصل مع خدمة العملاء في حال رغبتها في تقديم شكوى رسمية.

ألاء شافعي لم تكتف بهذا، بل لجأت إلى مجموعة “The Power of Social Media” عبر الإنترنت، حيث شاركت تجربتها وعبرت عن استيائها من عدم وضوح معايير التسعير وتفاوت الأسعار بين العملاء. بعد انتشار الشكوى، تواصل المحل مع ألاء، ووعد بإعادة جزء من المبلغ المدفوع.