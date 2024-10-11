أوعى تحكيها.. أخطر 7 أحلام خطيرة لـ المرأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف مفسر الأحلام محمد الأزهري أخطر 7 أحلام يمكن أن تراها المرأة في المنام.

وقال خلال مقطع فيديو عبر قناته بموقع يوتيوب أنه يجب الحذر من إفشاء هذه الأحلام إلى الآخرين أو لمفسرين الأحلام.

أحلام سيئة للغاية لـ المرأة:

-إذا رأت المرأة أن شعرها الأسود تحول إلى اللون الأبيض.

-ضياع الحذاء في المنام خاصة للفتاة العزباء تشير إلى أذى شديد.

-رؤية المرأة أن بين يديها طفل رضيع، خاصة للفتاة العزباء.

-ضياع الذهب في المنام.

-إرضاع طفل مجهول في المنام.

-حياكة الثوب في المنام بشكل عام.

-تحول المرأة من شابة إلى عجوز في المنام.

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