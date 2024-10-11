يعاني منه براد بيت.. كل ما تريد معرفته عن المرض النادر "عمى الوجوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني النجم الأمريكي "براد بيت"، مرضا نادرا يطلق عليه "عمى الوجوه" أو "عمى التعرف إلى الوجوه"، لكن ماذا نعرف عنه؟.

وبحسب منظمة عمى الوجوه، Faceblind ، فإن مرض عمى الوجوه نادر الحدوث، وهو اضطراب عصبي يجعل الشخص غير قادر على تمييز الوجوه أو تذكر أصحابها.

ويمكن للمرض أن يجعل الشخص عاجزا عن تمييز الوجوه المجهولة فقط أيضا، أو حتى لا يستطيع تمييز الوجه عن الجسد بالمطلق ويراه كتلة واحدة.

الأسباب

قد يحدث المرض نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية أو نتيجة لبعض الأمراض التنكسية العصبية التي تصيب المخ وتؤدي إلى موت الخلايا العصبية.

ومن المحتمل أن ينشأ نتيجة طفرة جينية، وبالتالي يمكن أن يكون وراثيا.

ليس له علاج

هذا المرض ليس له علاج دوائي حتى الآن، إذ يعتمد على تطوير آليات وإستراتيجيات تعويضية أخرى من شأنها تمكين المصابين به من التعرف إلى الأشخاص، مثل التركيز على أصواتهم.

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