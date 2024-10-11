احذرها.. علامات على الرقبة تشير للإصابة بسرطان مميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك علامات إذا ظهرت على الرقبة بشكل مفاجئ ومتغير، فقد تكون إشارة على الإصابة بسرطان الرقبة.

وسرطانات الرقبة هي أورام سرطانية تبدأ في منطقة الرأس والرقبة، وهناك أنواع عديدة من السرطانات التي يمكن أن تصيب الرأس والرقبة، والتي تبدأ في صورة نمو غير طبيعي للخلايا، ما يمكن أن يغزو الأنسجة السليمة ويدمرها.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك"، يشير سرطان الرأس والرقبة عادةً إلى السرطانات التي تبدأ في الفم والحلق والجيوب الأنفية والغدد اللعابية، ولكن هناك أنواع أخرى من السرطانات، التي تصيب الرأس والرقبة وتُعد أحيانًا جزءًا من هذه الفئة أيضًا.

وتتشارك العديد من سرطانات الرأس والرقبة في بعض عوامل الخطر والعلاجات، وتبدأ أغلب سرطانات الرأس والرقبة في الخلايا الحرشفية، وهي الخلايا التي تكون الطبقة الخارجية من الجلد، كما تبطن السطح الداخلي للأنف والفم والحلق، وتُسمى السرطانات التي تبدأ في الخلايا الحرشفية بسرطانات الخلايا الحرشفية.

ويمكن أن تبدأ السرطانات في أنواع أخرى من الخلايا في منطقة الرأس والرقبة، ولكنها أقل شيوعًا.

الأعراض

تشتمل أعراض سرطانات الرأس والرقبة على ما يلي:

- تقرحات في الفم.

- الشعور بالألم عند البلع.

تعتمد الأعراض على مكان بداية حدوث الإصابة، ويشمل سرطان الرأس والرقبة السرطانات، التي تبدأ في الفم والحلق والجيوب الأنفية والغدد اللعابية.

تشمل الأعراض التي تظهر في الفم والحلق:

- ظهور كتلة في العنق تستطيع تحسسها من على الجلد، وعادةً لا تكون هذه الكتلة مؤلمة.

- ظهور قرحة لا تُشفى في الفم.

- سعال مصحوب بالدم.

- بحة في الصوت.

- تخلخل الأسنان.

- ألم مصاحب للبلع.

أما الأعراض التي تظهر على الأنف فتشمل:

- نزف الأنف.

- انسداد الأنف المستمر.

كما تشمل الأعراض الأخرى:

- ظهور قرحة لا تُشفى على بشرة الوجه.

- ظهور قرح لا تشفى على الرقبة أو الشفتين.

- ألم في الأذن.

- نقص الوزن دون تعمد ذلك.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

يمكنك الذهاب للطبيب عند ملاحظة أي من تلك العلامات التي تثير القلق لديك.

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