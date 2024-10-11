وفاة طيار في الجو.. وهذا ما حدث للطائرة والركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، كشفت شركة الخطوط الجوية التركية، أن طيارًا توفي أثناء رحلة كان يقودها، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريًا في نيويورك.

وبحسب cbsnews، كتب المتحدث باسم شركة الطيران، يحيى أوستون، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة من سياتل، وكانت متجهة إلى إسطنبول.

وقال أوستون إن الطيار إيلتشيهين بهليفان (59 عاما) فقد وعيه في وقت ما بعد إقلاع الرحلة TK204 من سياتل، وكتب: "لقد انهار قائد طائرة إيرباص 350 التابعة لنا في الرحلة TK204 من سياتل إلى إسطنبول أثناء الرحلة، وبعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قرر طاقم الطائرة المكون من طيار آخر ومساعده القيام بهبوط اضطراري، لكنه توفي قبل الهبوط".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان، إن الرحلة "هبطت بسلام في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بعد أن تعرض أحد الطيارين لحالة طبية طارئة".

وكتب أوستون أن الطيار الذي يعمل في الخطوط الجوية التركية منذ عام 2007 اجتاز فحصًا طبيًا في مارس، ولم تظهر خلاله أي مؤشرات على معاناته من مشكلات صحية.

وقال: "باعتبارنا في الخطوط الجوية التركية، فإننا نشعر بحزن لخسارة قائدنا ونقدم خالص تعازينا لعائلته المفجوعة وزملائه وجميع أحبائه".

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