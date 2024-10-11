"تصدرت التريند.. أول تعليق من لوجينا صلاح بعد ترشحها لـ"ملكة جمال الكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع

كشفت لوجينا صلاح، أول ملكة جمال مصرية مصابة بالبهاق، تشارك في مسابقة جمال الكون 2024 بالمكسيك، أنها لم تكن تتوقع أن تصبح شخصية عامة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها وجدت في مشاركتها بعض الصور عن وجهها الطبيعي دون مكياج فرصة لتوسيع قاعدة متابعيها.

وفي أول تعليق لها بعد ترشحها للفوز بلقب ملكة جمال الكون، كتبت لوجينا عبر صفحتها على «فيسبوك»: "لم يكن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خططي، لكن عندما كنت فنانة مكياج وقررت مشاركة صورتي دون مكياج وإظهار وجهي، بدأت في الحصول على المزيد من المتابعين".

وأضافت: "أصبح وسائل التواصل منصة قوية لإلهام الفتيات والنساء لكسر الصور النمطية والتعبير عن أنفسهن، واليوم نحن نصنع التاريخ، أشعر بالتواضع لكوني أول امرأة تعاني من حالة جلدية تفوز بمسابقة ملكة جمال عالمية، وكوني أمًا، أثبت أن لا شيء يمكن أن يمنعك من تحقيق أحلامك".

واختتمت لوجينا: "أعدكم بأنني سأستمر في كسر نمط معايير الجمال الضيقة، وسأواصل رسالتي، وسنستمر معًا في كتابة التاريخ والتغلب على الصعوبات، متحمسة لتمثيل مصر الحبيبة على الساحة العالمية، أراكم في المكسيك".

من هي لوجينا صلاح؟

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن لوجينا صلاح المرشحة للفوز بلقب ملكة جمال الكون 2024، وفقًا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال مشاركتها في المسابقة غيرت لوجينا صلاح معايير الجمال التقليدية، وأصبحت أول ملكة جمال مصرية مصابة بالبهاق تُرشح للفوز بلقب ملكة جمال الكون.

عانت لوجينا، البالغة من العمر 34 عامًا، منذ طفولتها من مرض البهاق، الذي يسبب فقدان لون الجلد، وعلى الرغم من الانتقادات والتنمر، قررت عدم السماح لهذا المرض بتحديد مسار حياتها.

وبعد دراستها في أحد البنوك المصرية، أدركت لوجينا صلاح شغفها الحقيقي في عالم التجميل، فسافرت إلى الولايات المتحدة لتعلم فنون المكياج.

عادت لوجينا إلى مصر لتطبيق ما تعلمته، وأصبحت وجهًا بارزًا في عالم الأزياء، واستخدمت مساحيق التجميل لتسليط الضوء على تفردها بدلاً من إخفاءه.

جرى اختيار لوجينا لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 في المكسيك، لتكون صوتًا لمن يعانون من اختلافات جسدية.

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