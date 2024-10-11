15 صوة لأندر وأغلى 4 فواكه في العالم.. لن تتخيل شكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لا تقتصر الرفاهية على اقتناء الأشياء المادية فقط، هل تعلنم أن بعض الأشخاص يفضلون إنفاق مبالغ طائلة للحصول على أندر وأغلى أنواع الأطعمة والمشروبات.

في هذا الصدد، إليك 4 من أندر وأغلى أنواع الفواكه في العالم تُباع بأسعار خيالية، وفقا لموقع "jagranjosh".

مانجو يوباري

في قلب اليابان، وعلى جزيرة هوكايدو تحديدا، ينمو نوع فريد من المانجو يُعرف بـ "يوباري"، لا تقتصر تميز هذه المانجو على حجمها وشكلها الكروي المثالي، بل مذاقها اللذيذ الذي يجعلها تحفة فنية حقيقية.

لذا، فهي تعد رمزا للرفاهية في اليابان، وبُيعت ثمار منه بأسعار خيالية وصلت إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

العنب الروبي الروماني

من اليابان أيضا يأتي العنب الروبي الروماني، الذي يتميز بلونه الأحمر الياقوتي ومذاقه الفائق، يخضع هذا العنب لمعايير صارمة أثناء الزراعة، ما يجعله نادرا ومرغوبا فيه للغاية، كما يتميز بحجمه الكبير وحباته المتناسقة، ويُعتبر هدية مثالية للأثرياء والمشاهير.

يصل سعر عنقود هذا العنب إلى 8,400 دولار، وذلك بسبب ندرته وطعمه الفريد.

أناناس هيليجان

تتطلب زراعة أناناس هيليجان صبرا ودقة متناهية في إنجلترا، حيث يُستخدم المزارعون تقنيات فيكتورية عريقة أثناء زراعته، وتوضع نباتات الأناناس في حفر خاصة تسمى "بينات"، يتم تسخينها باستخدام السماد المتحلل.

هذه العملية التقليدية تضمن الحصول على ثمار ذات جودة عالية ونكهة فريدة.

بفضل هذه الطرق الزراعية المكثفة، والتي تتطلب جهدا بشريا كبيرا، يصبح كل ثمرة أناناس هيليجان قطعة فنية نادرة، ويصل سعرها في بعض المزادات إلى 1500 دولار أمريكي، ما يجعلها من أغلى أنواع الفواكه في العالم.

بطيخ دينسوكي

ينمو البطيخ الأسود دينسوكي في جزيرة هوكايدو باليابان، يتميز بلونه الأسود الغامق وقشرته الناعمة، ومذاقه اللذيذ، نظرًا لندرته وحجمه الكبير، يُباع بأسعار تصل إلى 6,100 دولار للثمرة الواحدة، ما يجعله من أغلى أنواع البطيخ في العالم.

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