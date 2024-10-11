هذا ما يفعله تناول الرمان بقلبك وعظامك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تناول الرمان يمنح جسمك العديد من الفوائد، لعل أبرزها الحفاظ على صحة القلب، وتقوية العظام.

الرمان والقلب

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن الرمان مفيد للقلب، نظرا لغناه بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضار، وتقلل من الالتهابات ما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض الخطيرة.

الرمان والكوليسترول

يعمل الرمان على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل خطر تصلب الشرايين، ومنع الجلطات الدموية.

الرمان والعظام

نظرا لغناه بفيتامينات أ ، ب ، ج، فإن الرمان يعزز قوة العضلات والمفاصل والعظام، ويحارب الهشاشة.

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