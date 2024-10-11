احذر 5 علامات لـ انسداد شرايين القلب.. قد تظهر قبل شهر من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تحدث بعض الأعراض الخطيرة، والتي قد تشير إلى انسداد شرايين القلب، قبل شهر من الإصابة، لذا فمن المهم الاستماع إلى جسدك، وعدم تجاهل أي علامات غريبة.

وبحسب موقع TheHealthSite، فإن انسداد شرايين القلب، حالة خطيرة قد تسبب انخفاض حاد في تدفق الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذا من المهم معالجتها سريعا، والتعرف على الأعراض التي قد تظهر قبل شهر من حدوثها.

صعوبة التنفس

الشعور بضيق أو صعوبة التنفس دون سبب واضح، يستدعي استشارة طبيب، لأن هذا قد يشير إلى انسداد شرايين بالقلب.

اضطراب ضربات القلب

اضطراب ضربات القلب علامة على انسداد الشرايين وكذلك مشكلات خطيرة في القلب يجب علاجها فورا.

الدوار

الشعور بالدوار والإغماء قد يكون مؤشرا على الشرايين المسدودة واضطراب تدفق الدم الطبيعي إلى المخ، وهو أمر يستدعي زيارة طبيب فورا.

ألم الصدر

المعاناة من ألم الصدر علامة قد تظهر قبل شهر من انسداد شرايين القلب.

التعرق

التعرق البارد علامة على انسداد الشرايين، يمكن أن تظهر قبل حدوث المشكلة بشهر، ومن المهم عدم تجاهلها.

نصائح مهمة لتجنب المخاطر

اتباع نظام غذائي صحي

شرب الماء للبقاء رطبا

مراقبة مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم

ممارسة الرياضة.

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