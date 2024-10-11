انساها عشان صحتك.. 5 أطعمة ترفع ضغط الدم إذا تناولتها في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تلعب الأطعمة التي يتم تناولها على معدة فارغة دورًا مهمًا في ضبط مستويات ضغط الدم.

وبحسب ما ذكره موقع durhamnephrology، إليك الأطعمة التي ترفع مستويات ضغط الدم بشكل حاد:

الأطعمة المملحة

تساهم الأطعمة الغنية بالأملاح في رفع مستويات ضغط الدم بشكل حاد، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

تتسبب الأطعمة المقلية، أو التي تعتمد على الدهون المشبعة والمتحولة، في رفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم ورفع ضغط الدم، ما يعرض صحة القلب للخطر، ويزيد من الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض الأوعية الدموية.

الأطعمة المعلبة

عادةً ما تحتوي الأطعمة المعلبة على كميات كبيرة من الأملاح التي تساهم في الحفاظ على النكهة، ما يرفع ضغط الدم.

الوجبات الخفيفة المملحة

يحتوي العديد من البسكويت ورقائق البطاطس وحتى الحلويات مثل البسكويت على الأملاح والدهون، ما يتسبب في رفع مستويات ضغط الدم، وتحديدًا عند تناولها على معدة فارغة.

المشروبات الغنية بالكافيين

تحتوي القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية على مادة الكافيين، التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم، ويزداد الأمر عند تناولها على معدة فارغة، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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