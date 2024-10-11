5 فوائد لتناول السلطة على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تناول السلطة على معدة فارغة هو عادة صحية يمارسها الكثيرون من الأشخاص، ولكن هل تعرف فوائدها الحقيقية؟ إليك 5 فوائد رئيسية​​​​​​​.

دعم الهضم

أحمد صلاح يقول، الألياف الموجودة بكثرة في الخضروات تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، مما يقلل من الإمساك ويحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

زيادة الشعور بالشبع

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، الألياف الموجودة في السلطة تمنحك شعوراً بالشبع لوقت أطول، مما يساعدك على التحكم في شهيتك وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات الرئيسية.

تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن

تحتوي السلطة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم، مثل فيتامين C، وفيتامين K، والبوتاسيوم، والتي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

تحسين صحة القلب

الخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز الطاقة والنشاط

الألياف المعقدة الموجودة في الخضروات تتحلل ببطء في الجسم، مما يوفر طاقة مستدامة على مدار اليوم ويقلل من التقلبات في مستوى السكر في الدم.

وأختتم صلاح:" حاولي تضمين مجموعة متنوعة من الخضروات في سلطتك للحصول على أقصى فائدة غذائية، يجب على الرغم من فوائدها، لا يوصى بتناول السلطة فقط على معدة فارغة طوال الوقت، بل يجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن ومتكامل، إذا كنت تعانين من أي حساسية غذائية، تأكدي من تجنب الخضروات التي تسبب لك الحساسية، تعتبر السلطة وجبة خفيفة صحية ومتوازنة، ويمكن أن تكون بداية مثال

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