كيف تؤثر تناول الطماطم على صحة الرجال؟ 

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد صلاح يقول تعتبر الطماطم من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية عديدة للرجال.

صحة القلب والأوعية الدموية

مصدر غني بالليكوبين

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية هي صبغة طبيعية تعطي الطماطم لونها الأحمر، ولها دورا قوي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين عن طريق تقليل الكوليسترول الضار وحماية الخلايا من التلف.

ضغط الدم

وتابع لـ"الخليج 365"، تساعد الطماطم على تنظيم ضغط الدم، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

صحة البروستاتا

الوقاية من سرطان البروستاتا

أن تناول الطماطم بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك بفضل محتواها العالي من الليكوبين.

صحة المثانة

تساعد الطماطم على الحفاظ على صحة المثانة وتقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

فوائد صحية مهمة

صحة العظام

تحتوي الطماطم على فيتامين ك الذي يلعب دوراً هاماً في صحة العظام.

صحة الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الهضم

الألياف الموجودة في الطماطم تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

نصائح لتناول الطماطم

الطماطم الطازجة تحتوي على أعلى نسبة من العناصر الغذائية.

يمكن إضافة شرائح الطماطم إلى السلطات للحصول على وجبة مغذية ولذيذة.

يمكن استخدام الطماطم في العديد من الأطباق مثل المعكرونة والسالسا والشوربات.

شرب عصير الطماطم الطازج طريقة أخرى للاستفادة من فوائده.

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