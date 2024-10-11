الامارات | أغنية سيلين ديون الأخيرة متاحة للجمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت نسخة أغنية «L’hymne a l’amour» (نشيد الحب) التي أدّتها سيلين ديون خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، متاحة عبر منصات البث التدفقي منذ أول من أمس.

ونشرت النجمة الكندية عبر مواقع التواصل مقتطفاً قصيراً من إطلالتها الغنائية في 26 يوليو، وأرفقته بتاريخ «10.10.24»، ما أثار سيلاً من التكهنات لدى محبيها.

وكانت إطلالة ديون التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرتها الفنية، من أبرز المحطات خلال حفلة افتتاح أولمبياد باريس، خصوصاً أنها كانت الأولى لها على المسرح منذ إعلان إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس.

وقد اضطرت ديون بسبب مرضها العصبي النادر، إلى إلغاء جولاتها وحفلاتها الموسيقية في السنوات الأخيرة.

ويمكن للمغنية (56 عاماً) أن تعيش بشكل طبيعي، لكنّها لا تعتزم حتى الآن إحياء جولات عالمية أو حفلات في لاس فيغاس حيث تقيم.

ويأتي طرح هذه الأغنية تزامناً مع الذكرى الـ61 لوفاة المغنية الشهيرة إديت بياف، التي توفيت عام 1963 عن 47 عاماً.