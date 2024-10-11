الامارات | «تنمية المجتمع» تدعم 31 مشروعاً وطنياً في جناح «971.. من المجتمع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك وزارة تنمية المجتمع في القرية العالمية 2024-2025، للعام الـ15 على التوالي، بجناح «971.. من المجتمع» الذي يضم 31 مشروعاً وطنياً، بهدف تمكين أصحابها ودعمهم للانطلاق بمشاريعهم نحو عالم الريادة والإبداع، وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.

وتسعى الوزارة من خلال الجناح الذي يحظى بدعم من إدارة القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، التي تفتتح أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 16 أكتوبر 2024 ولغاية 11 مايو 2025، إلى استثمار قدرات أبناء الوطن بمختلف فئاته من «الشباب، كبار المواطنين وأصحاب الهمم»، وتشجيعهم على تطوير أفكار مشاريعهم وتنميتها، لإيجاد مصادر دخل متنوعة لهم، بما يحقق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وتحرص الوزارة على تنوع منتجات المشاريع المشاركة في الجناح، لتعريف مجتمع دولة الإمارات وزوار القرية العالمية، بالمشاريع الوطنية المتميزة، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية، التي تشكل قصصاً مُلهمة تمكّن الأجيال الجديدة من الاقتداء بها، حيث يعكس ذلك التزاماً ثابتاً من الوزارة بتمكين كل شرائح المجتمع، فيما تتنوع منتجات المشاركين في الجناح لتشمل العطور والدخون، والملابس، إضافة إلى المنتجات الغذائية والحلويات، والإكسسوارات، والمنتجات المنزلية، وغيرها.

ويشارك في أنشطة الجناح «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، التي تعرض منتجات متنوعة أبدعها أصحاب الهمم، إضافة إلى مؤسسة «غرس» التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية، التي تعرض كذلك عدداً من المشاريع والمنتجات المنزلية، فيما يترجم ذلك أهمية تمكين كل الفئات المجتمعية ودعمها، وتحقيق شراكات تنموية مستدامة.