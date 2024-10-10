احرص عليها.. أطعمة ومشروبات تقوي جهازك المناعي في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

مع حلول فصل الخريف، تزداد الحاجة إلى تعزيز صحتنا ومحاربة الأمراض الموسمية، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تقوية جهاز المناعة وحمايتنا من الأمراض.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ شرب السوائل بوفرة، مع التركيز على الماء وعصائر الفاكهة الطبيعية، يساعد في تعزيز المناعة والتخلص من الإفرازات المتراكمة والبلغم.

وأضاف "بدران" في تصريح لـ"الخليج 365" أنّ مشروبات الأعشاب الساخنة ترفع المناعة، وتفيد في التخلص من الإفرازات التنفسية واحتقان الأنف والجيوب الأنفية، كما يُفضل استنشاق بخار شاي الأعشاب قبل شربها لتنشيط الدورة الدموية في هذه المناطق وزيادة المناعة المحلية، وتنشيط الأهداب التنفسية التي تمسح وتنظف الجيوب الأنفية من الداخل.

وأشار إلى أنّ الأعشاب الطبيعية تُوفر فيتامينات وأملاح معدنية، ومضادات أكسدة وألياف، وكلها ترفع المناعة بالفعل، مثل:

- شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل هو مشروب طبيعي فعال يعزز المناعة، ويعتبر مفيدًا للجيوب الأنفية، ويوفر مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية.

- البابونج.

- أوراق الزعتر

يساعد الزعتر في علاج التهابات الجهاز التنفسي، وهو مقشع طبيعي يعمل كمطهر ويساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال واحتقان الأنف وتطهير الحلق.

- أوراق الأوكالبتوس.

- العرقسوس.

- البردقوش.

- الكركم.

- أوراق الجوافة

تفيد في علاج السعال ونزلات البرد، وتحتوي أوراق الجوافة على نسب عالية من فيتامين سي والحديد، لذا يساعد شاي أوراق الجوافة في الحد من أعراض نزلات البرد، والتخلص من الإفرازات المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية والبلغم الزائد.

أقوى المقشعات الملينة للمخاط

- الماء

- عسل النحل

- النعناع

- الزعتر

- نبات اللبلاب

- عسل النحل

يساعد في علاج احتقان الحلق والحنجرة وإخراج المخاط، ويعتبر من العوامل المساعدة على التئام الجروح، وهو مضاد حيوي طبيعي، ويحتوي عسل النحل على مادة "فوق أكسيد الهيدروجين" التي توقف نمو الكثير من الميكروبات.

شوربة البقول

1- شوربة العدس.

2- شوربة الفول النابت مع البصل.

3- شوربة الفاصوليا.

توفر شوربة البقول مضادات أكسدة طبيعية ومركبات السابونين، وهي تذيب المخاط السميك وتخرجه، وهي عبارة عن مركبات طبيعية تتواجد على نطاق واسع في جميع خلايا النباتات البقولية.

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