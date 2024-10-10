خطفت الأنظار.. 10 صور لـ كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خطفت كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم 2024 الأنظار خلال زيارتها لجمهورية الدومينيكان بأمريكا الشمالية.

وأطلت كريستينا بفستان باللون الأسود بأكمام طويلة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أحمر الشفاه بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وحصلت كريستينا على لقب ملكة جمال العالم يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

ونالت الصور إعجاب المتابعين وجاءت التعليقات كالتالي:

وعلقت صاربيلا قائلة: "مرحبا بك في جمهورية الدومينيكان".

وقالت رولا: "واو جميلة جدا".

وقال فنيش: "ملكة" .

وليلى: "أهلا وسهلا".

اقرأ أيضا:

احذر من هذه الأعراض.. 4 علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم

3 علامات خفية تدل على تضخم الكبد وسرطان الطحال.. احذرها

مراهق يواجه إعاقة مدى الحياة بسبب تصرف معلمه.. هذا ما فعله

القدر يبتسم لك.. 5 أبراج ستفتح لها أبواب السفر والثروة

هل أحلامك في المنام تتحقق دائما؟.. اعرف السر