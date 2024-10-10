ما المرض الذي تعاني منه أميرة أديب؟.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة أميرة أديب عن معاناتها من مرض فرط الحركة، خلال استضافتها رفقة والدتها منال سلامة ووالدها المخرج عادل أديب، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمُذاع على قناة "دي إم سي".

في هذا الصدد، إليك أسباب وأعراض فرط الحركة، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة مزمنة تؤثر على الدماغ، ما يجعل من الصعب على الأشخاص التركيز، والتحكم في انفعالاتهم وتصرفاتهم.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

صعوبة في التركيز.

فرط النشاط والحركة المستمرة.

الاندفاع.

التصرف دون تفكير.

تتصرف دون مراعاة العواقب؟

النسيان المتكرر.

صعوبة الاستماع بشكل جيد،.

التشتت.

صعوبة في تنظيم المهام والأنشطة.

فقدان الأشياء بشكل متكرر.

أسباب مرض فرط الحركة

الوراثة

إذا كان أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن المحتمل أن يكون لدى الطفل هذا الاضطراب أيضًا.

العوامل البيئية

تُسهم عوامل مثل التعرض للمواد الكيميائية أو المضاعفات أثناء الولادة في زيادة خطر الإصابة بهذا الاضطراب.

مضاعفات فرط الحركة

انخفاض احترام الذات .

الإكتئاب والقلق .​

اضطرابات الأكل .

مشاكل النوم .

حوادث وإصابات متكررة أثناء القيادة.

مشكلات في العلاقات والتفاعلات الاجتماعية الأخرى.

عدم الاستقرار الوظيفي.

صعوبة في تكوين صداقات والحفاظ عليها.

كيف يتم علاج اضطراب فرط الحركة؟

هناك العديد من الخيارات العلاجية المتاحة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل:

الأدوية التي يصفها الطبيب أن تساعد على تحسين التركيز والحد من فرط النشاط والاندفاع.

يساعد العلاج السلوكي الأشخاص على تعلم مهارات جديدة لإدارة سلوكهم وتحسين علاقاتهم.

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