معرضة للانقراض.. تعرف على أكثر لغة أقل شهرة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

اللغات مرآة تعكس تاريخ وثقافة الأمم، وهي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وعندما نفقد لغة، نفقد جزءًا من إرثنا الإنساني.

ووفقًا لما جاء في صحيفة Times of India، تختفي في قلب الصحراء الكبرى في جنوب إفريقيا لغة واحدة كلمة بكلمة، وهي لغة N|uu، التي كانت ذات يوم وسيلة تروي حكايات شعب الخوماني من الصيادين وجامعي الثمار.

باتت اليوم هذه اللغة على شفا الانقراض، حيث لا يوجد سوى شخص واحد في العالم يجيدها، وهو يكافح وحيدًا للحفاظ على تراثه الثقافي قبل أن يضيع للأبد.

في مايو 2024، أطلقت "كاترينا"، الفتاة الوحيدة التي كانت تتحدث هذه اللغة، شرارة أمل في قلب لغة كانت على وشك أن تختفي تمامًا في قرية صغيرة.

بدأت تعلم الأطفال الصغار أسرار لغتها الأم، تلك اللغة التي كانت ذات يوم تحمل حكايات الأجداد وأسرار الطبيعة.

علمت "كاترينا"، أنها لن تستطيع إنقاذ اللغة تمامًا، لكنها أرادت أن تزرع في نفوس الأطفال بذور الحب لهذه اللغة، وأن تمنحهم فرصة للاعتزاز بهويتهم، ففي كل كلمة ينطقونها، وفي كل أغنية يغنونها، كانت تحلم بأن تحافظ على جزء من تراثهم الثقافي.

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