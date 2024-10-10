مع اقتراب الشتاء.. نصائح ذهبية للحفاظ على مناعتك وتجنب العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

مع حلول فصل الشتاء، تزداد المخاوف من الإصابة بالأمراض الموسمية، لحماية نفسك وعائلتك، لكن لا تقلق فهناك نصائح فعالة للحفاظ على مناعتك وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن من العوامل التي توفر مناعة قوية شرب الماء بوفرة، بالإضافة إلى تناول شاي الأعشاب الطبيعية كالزنجبيل والنعناع والقرفة.

وأضاف "بدران" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي، وفيتامين د، وفيتامين أ، والزنك يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

وأكد أن الفواكه مثل الحمضيات كالبرتقال واليوسفي والجوافة والرمان، والخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير والخس والفجل والبقدونس والبروكلي والجزر، وعسل النحل تزيد من قوة المناعة.

وبيّن أنّ تناول البروتينات عالية الجودة، مثل الأسماك والدجاج والبيض، يقوي الأجسام المضادة المناعية.

ونصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات يوميًا)، مشيرًا إلى أن النوم الجيد مهم لتعزيز جهاز المناعة، بينما النوم السيء يقلل من كفاءة الجسم في محاربة العدوى.

وأشار إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي أو الجري الخفيف، كونها تعزز المناعة عن طريق تحسين الدورة الدموية، ما يساعد في دوران الخلايا المناعية بشكل أفضل في جميع أنحاء الجسم.

وأكد أهمية أنّ استنشاق الهواء النقي من خلال الخروج للهواء الطلق والمساحات الخضراء، يساعد في تعزيز المناعة، ويُفضل أيضًا التعرض لأشعة الشمس، إذ يساهم ذلك في إنتاج فيتامين د المهم لمناعة الجسم.

كما نصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بالابتعاد عن التوتر، إذ إن التبسم والضحك والبشاشة تعزز المناعة، مشددًا على ضرورة أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا كإجراء وقائي مهم.

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