لماذا نشعر بالدوران عند الوقوف فجأة؟.. لن تتخيل السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الشعور بالدوران عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى وضعية الوقوف بشكل مفاجئ هو أمر شائع، ويعود هذا الشعور إلى عدة أسباب فسيولوجية.

انخفاض ضغط الدم الانتصابي

ووفقًا لما جاء عبر Healthline، عندما نقوم بالوقوف فجأة، ينخفض ضغط الدم في الجزء العلوي من الجسم بشكل مؤقت، مما يؤدي إلى نقص في تدفق الدم إلى الدماغ، كما أنّ هذا النقص في الأكسجين يؤدي إلى الشعور بالدوران والدوار.

تأخر استجابة الجهاز العصبي

يحتاج الجهاز العصبي لحظات لتعديل ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب استجابةً للتغيير المفاجئ في الوضعية، وخلال هذه الفترة القصيرة، قد نشعر بالدوران.

مشاكل في الأذن الداخلية

تؤدي الأذن الداخلية دورًا حاسمًا في الحفاظ على التوازن، كما أنّ أي خلل في وظائف الأذن الداخلية، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالدوران، حتى بدون تغيير في الوضعية.

عوامل تزيد من الشعور بالدوران

- الجفاف

يؤدي نقص الماء في الجسم إلى انخفاض حجم الدم، ما يزيد من احتمالية حدوث انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

- الحمل

يزيد الحمل من الضغط على الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الشعور بالدوران.

- بعض الأدوية

بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم ومدرات البول، تزيد من خطر الشعور بالدوران.

- الوقوف لفترات طويلة

الوقوف لفترات طويلة دون حركة يقلل من تدفق الدم في الساقين، ما يزيد من خطر الشعور بالدوران.

- انخفاض السكر في الدم

انخفاض مستوى السكر في الدم يمكن أن يسبب الشعور بالدوران والضعف.

ماذا يمكنك أن تفعل لتقليل الشعور بالدوران؟

قم بالوقوف ببطء بعد الجلوس أو الاستلقاء، مع أخذ بعض الوقت للتكيف مع التغيير في الوضعية.

حافظ على رطوبة جسمك بشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

تجنب تخطي الوجبات، خاصة وجبة الإفطار.

تساعد التمارين الرياضية على تقوية القلب والأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

تساعد الجوارب الضاغطة على تحسين الدورة الدموية في الساقين.

إذا كنت تعاني من دوخة متكررة أو شديدة، يجب عليك استشارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه.

اقرأ أيضا:

احذر من هذه الأعراض.. 4 علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم

3 علامات خفية تدل على تضخم الكبد وسرطان الطحال.. احذرها

مراهق يواجه إعاقة مدى الحياة بسبب تصرف معلمه.. هذا ما فعله

القدر يبتسم لك.. 5 أبراج ستفتح لها أبواب السفر والثروة

هل أحلامك في المنام تتحقق دائما؟.. اعرف السر