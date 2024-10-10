مفيدة للقلب.. 5 عادات صحية تخفض مستوى الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة، من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومضاعفات صحية أخرى.

ولتقليل مستويات الكوليسترول في أجسامنا، يجب أن نتبع نمط حياة صحي، ونتبع عادات صحية للقلب.

فيما يلي 5 أشياء أساسية يمكن القيام بها للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب، وفقًا لموقع timesofindia.

ابدأ يومك بماء بذور الشيا

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، وهذا يجعلها جزءًا رائعًا من نظامنا الغذائي.

يمكن أن يساعد شرب ماء بذور الشيا في الصباح على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL).

تمتص الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا الماء وتحوله إلى مادة تشبه الهلام تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

انقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء طوال الليل واشربها أول شيء في الصباح.

تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير

الحبوب الكاملة هي أفضل صديق للقلب، لأنها تعمل بجد على خفض مستويات الكوليسترول.

يحتوي الشوفان والشعير على وجه الخصوص على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيئ.

إن محاولة تناول وعاء من دقيق الشوفان على الإفطار أو إضافة الشعير إلى الحساء والسلطات يمكن أن يكون له فوائد كبيرة.

أضف المزيد من الألياف إلى الوجبات

تعتبر الألياف من أفضل الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة القلب، فزيادة استهلاكنا للألياف يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، فالأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والفاصوليا، ترتبط بالكوليسترول وتطرده من الجسم قبل أن يتسبب في أي ضرر.

كما أن تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في كل وجبة لا يحسن عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة، حاول إضافة ما لا يقل عن 25 إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا لرؤية التحسن.

ابق نشيطا طوال اليوم

يلعب النشاط البدني دورًا كبيرًا في التحكم في الكوليسترول، يمكن أن تساعدنا ممارسة الرياضة يوميًا في تقليل الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد.

لا يحتاج الناس إلى ممارسة تمارين مكثفة؛ فالمشي أو ركوب الدراجات أو حتى القيام بالأعمال المنزلية اليومية العادية يمكن أن يساهم في الحفاظ على نمط حياة نشط، في معظم أيام الأسبوع، حاول ممارسة نشاط معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور

تشمل المكسرات الغنية بالدهون الجيدة التي تخفض الكوليسترول بذور الكتان والجوز واللوز.

تحتوي هذه المكسرات على دهون غير مشبعة تساعد على رفع الكوليسترول الجيد وتقليل الكوليسترول السيئ.

يؤدي تناول حفنة صغيرة من المكسرات أو القليل من البذور على السلطات إلى تغيير كبير في كمية تناولك اليومي، فقط راقب كمية ما تأكله.

اقرأ أيضا:

احذر من هذه الأعراض.. 4 علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم

3 علامات خفية تدل على تضخم الكبد وسرطان الطحال.. احذرها

مراهق يواجه إعاقة مدى الحياة بسبب تصرف معلمه.. هذا ما فعله

القدر يبتسم لك.. 5 أبراج ستفتح لها أبواب السفر والثروة

هل أحلامك في المنام تتحقق دائما؟.. اعرف السر