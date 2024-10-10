5 أعراض أولية تشير إلى إصابتك بمرض السكري.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري يمكن أن يكون خادعًا في البداية، فعادة لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود المشكلة، حسبما أوضح الدكتور سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد.

العطش الشديد والجفاف

أضاف "شلبي" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الشعور بالعطش المستمر ورغبة ملحة في شرب الماء، من أبرز علامات ارتفاع سكر الدم، وقد يؤدي ذلك إلى التبول المتكرر، خاصةً في الليل، ما يسبب جفاف الجسم.

التبول المتكرر

وتابع أن زيادة عدد مرات التبول، خاصةً في الليل، يمكن أن تكون علامة على أن الكلى تحاول التخلص من السكر الزائد في الدم عن طريق طرده مع البول.

الإرهاق والتعب

يشعر العديد من المصابين بمرض السكري بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، وذلك لأن الجسم لا يستطيع استخدام السكر بشكل صحيح لإنتاج الطاقة.

فقدان الوزن غير المبرر

على الرغم من زيادة الشهية، قد يفقد المصابون بمرض السكري الوزن بشكل غير مبرر، ويحدث ذلك لأن الجسم يحاول التخلص من السكر الزائد، عن طريق تحويله إلى طاقة، ما يؤدي إلى فقدان الدهون والعضلات.

عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في العين، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو رؤية ضبابية، خاصةً عند القراءة.

هذه الأعراض تظهر أيضًا في حالات طبية أخرى، لذلك من المهم استشارة الطبيب لتشخيص دقيق.

أسباب ظهور هذه الأعراض

عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا، يحاول الجسم التخلص منه عن طريق زيادة التبول، ما يؤدي إلى الجفاف والعطش.

مقاومة الأنسولين

في مرض السكري من النوع الثاني، لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال، ما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم.

نقص الأنسولين

في مرض السكري من النوع الأول، لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

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