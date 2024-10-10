فوائد مذهلة لتناول معلقتين من العسل الأسود يوميا.. علاج لمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

العسل الأسود من المنتجات الطبيعية ذات الطعم اللذيذ، ويحمل العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى مذاقه الحلو.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن العسل الأسود يعتبر مخزنًا غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض مثل السرطانات.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن العسل الأسود مفيد بشكل كبير للجسم، حيث يحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة، مما يساهم في الوقاية من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

وأكدت أن العسل الأسود يقلل من التهابات الجسم، ويساعد على تقليل التهابات الفم، كما يقتل الميكروبات.

وأردفت أن العسل الأسود مصدر جيد للطاقة، كما يعزز جهاز المناعة ويكافح الأمراض والالتهابات، بفضل احتوائه على معادن وفيتامينات عديدة.

وقدمت استشاري البكتيريا والمناعة عدة فوائد للعسل الأسود:

- تقليل الشيخوخة.

- علاج الشعر والبشرة.

- العلاج من الجروح والحروق.

- كونه مضادًا للالتهابات ومطهرًا جيدًا للفم.

كما نصحت "عبد الوهاب" بتناوله باعتدال رغم فوائده، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات، مشيرة إلى أنه على مرضى السكري استشارة الطبيب المختص، قبل

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تناوله بكميات كبيرة، ولكن يفضل تناول معلقتين فقط يوميًا.