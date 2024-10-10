علاج فعال لارتفاع ضغط الدم.. قرص واحد يجمع 3 أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أظهرت دراسة حديثة أن هناك قرصًا واحدًا يحتوي على مجموعة من الأدوية التي تكافح ارتفاع ضغط الدم، ويساهم في إنقاذ آلاف الأرواح كل عام، وفقًا لما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وذكر الخبراء أن معظم الحالات التي تعاني من ارتفاع مستويات ضغط الدم تجد صعوبة في تلقي جميع أقراص الأدوية اليومية، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تشكل تهديدًا لحياة المريض.

جاءت نتائج الدراسة المقدمة من باحثين أستراليين في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في لندن الأسبوع الماضي، إذ أظهرت أن هناك حبة واحدة تجمع بين 3 أو 4 أدوية مختلفة لعلاج ضغط الدم، مثل تلميسارتان وأملوديبين وإنداباميد، وهي أدوية شائعة تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم بشكل فردي.

وكشفت الدراسات أن هذا الدواء فعال في علاج ارتفاع ضغط الدم في مراحله المبكرة، كما وجد الباحثون أن الحبة الحديثة كانت أكثر فعالية من الأدوية الأخرى للمرضى في بداية علاجهم، ولم يعاني أي منهم من آثار جانبية.

وذكر الدكتور أنتوني رودجرز، من معهد جورج للصحة العالمية في سيدني، والذي يعمل على تطوير العلاج الحديث: "نحن نقترح مفهومًا مختلفًا تمامًا، ستكون الراحة والالتزام ميزة إضافية، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، ويتعلق الأمر بالجمع بين الآليات المختلفة لثلاث فئات منفصلة من الأدوية للحصول على نتائج أفضل، والقدرة على القيام بذلك منذ بداية العلاج لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بشكل خفيف، وكذلك أولئك الذين يعانون من مستويات أعلى من المرض".

واختتم بالإشارة إلى أنّ ارتفاع ضغط الدم عادة ما يكون بسبب اتباع نمط حياة غير صحي، مثل الاعتماد على الأطعمة المملحة، والإفراط في تناول الكحول، وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية، ومن أبرز أعراضه الشعور بالصداع، وعدم وضوح الرؤية، وآلام في الصدر.

اقرأ أيضا:

احذر من هذه الأعراض.. 4 علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم

3 علامات خفية تدل على تضخم الكبد وسرطان الطحال.. احذرها

مراهق يواجه إعاقة مدى الحياة بسبب تصرف معلمه.. هذا ما فعله

القدر يبتسم لك.. 5 أبراج ستفتح لها أبواب السفر والثروة

هل أحلامك في المنام تتحقق دائما؟.. اعرف السر