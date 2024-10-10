"ابدأ يومك رايق".. مشروبات تسيطر على ارتفاع السكر في الدم صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يواجه بعض الأشخاص ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم صباحًا، ما يتسبب في شعورهم بالقلق، ونظرًا لدور النظام الغذائي في صحة الجسم، إليك أبرز المشروبات الصباحية التي تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

بحسب ما ذكره موقع EatingWell، إليك أفضل المشروبات الصباحية التي تساعد في التحكم في مستويات السكر المرتفعة:

تناول الماء

يعمل الماء على تحسين تدفق الدم في الجسم، مما يؤدي إلى إطلاق حمض أميني يؤثر على تنظيم نسبة السكر في الدم، كما يساهم في الحفاظ على وزن صحي، ما يساعد في السيطرة على مستويات السكر، لذا يُفضل الحرص على تناول 8 أكواب من الماء يوميًا.

القهوة

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ووفقًا لبحث أُجري عام 2019 في مجلة Nutrients، تدعم المركبات النباتية، المسماة بالمواد الكيميائية النباتية، الموجودة في القهوة صحة خلايا الكبد والبنكرياس، ما يحمي من تطور الكبد الدهني ويحافظ على وظيفة الأنسولين، الذي يعد منظمًا رئيسيًا لسكر الدم.

الشاي الأسود

تساعد المركبات الموجودة في الشاي على تحسين مقاومة الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ويقول الباحثون أيضًا إن مكونات الشاي هذه يمكن تطويرها إلى منتجات قد تساعد يومًا ما في إدارة مرض السكري.

ووفقًا لمراجعة أُجريت عام 2019 في مجلة Antioxidants، تساعد مركبات الشاي في تحسين مقاومة الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي.

الشاي الأخضر

كشفت دراسة أُجريت عام 2020، شملت 27 تجربة عشوائية، أن الشاي الأخضر يخفض مستويات الجلوكوز في الدم بنسبة قليلة أثناء الصيام.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة Nutrition & Metabolism أن الشاي الأخضر يحتوي على الكاتيكين، الذي يمنع امتصاص الكربوهيدرات أثناء الهضم ويحسن عملية التمثيل الغذائي للسكر.

في المقابل، أظهر تحليل تلوي نُشر عام 2021 في مجلة Diabetes Metabolic Syndrome أن الشاي الأخضر لا يؤثر بشكل إيجابي على جلوكوز الدم خلال فترة الصيام، ومع ذلك، يظل الشاي الأخضر مشروبًا جيدًا، لخلوه من السعرات الحرارية وعدم احتوائه على السكر.

الحليب

البروتينات الموجودة في حليب البقر قد تساعد في خفض استجابة جلوكوز الدم بعد تناول وجبة الطعام لدى الأشخاص المصابين بالسكري وغير المصابين به.

ووفقًا لمراجعة أُجريت عام 2018 في Diabetes/Metabolism Research and Reviews، تعمل هذه البروتينات على إبطاء عملية الهضم وتحسين استجابة الأنسولين، وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، بشرط أن يكون خاليًا أو قليل الدسم.

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