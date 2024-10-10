لمناسبة أكتوبر الوردي.. عطور مناسبة كهدايا للناجيات من مرض السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - في شهر أكتوبر الوردي، يتم تسليط الضوء على أهمية التوعية بمرض سرطان الثدي، كما يُعَدُّ فرصة للاحتفاء بالقوة والجمال الداخلي للنساء في جميع أنحاء العالم. ومن بين الرموز التي تعبر عن هذه الروح هي العطور الزهرية، التي تعكس الأنوثة والرقة، وتلهم الأمل والتفاؤل.

تتميز العطور الزهرية بتنوع نوتاتها، من عبير الورد الفاتن إلى نسمات الياسمين والفاوانيا؛ ما يمنحها القدرة على نقل مشاعر الحب والدعم. في هذه المناسبة، تُعتبر العطور الزهرية تجسيداً للاحتفاء بالأنوثة والقوة؛ إذ تعبر عن اللحظات الجميلة في الحياة التي تستحق التقدير. اختيار عطر زهري في هذا الشهر لا يعكس فقط أسلوباً شخصياً، بل يرمز أيضاً إلى الأمل والتعافي، ويعمل بوصفه وسيلة للاحتفال بالنساء اللواتي يواجهن التحديات بشجاعة. فكل رشة من هذه العطور تحمل في طياتها رسالة دعم وإلهام؛ ما يجعلها خياراً مثالياً لمرافقة هذه الحملة الإنسانية النبيلة.

عطر Cristal Eau de Parfum من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

عطر Cristal Eau de Parfum من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

هذا العطر الزهري ذو النوتات العليا المشرقة يجسد جوهر ذلك النور الداخلي، قلب نقي وحساس مع نوتات أساسية حسية. هالة متألقة من رائحة البرغموت توازن شدتها النابضة بالحياة. تشكل بتلات الورد الناعم والزهور البيضاء باقة سخية ومزدهرة. ينفتح هذا العطر المنعش تدريجياً بقلب أيقوني من المسك، التوقيع الفريد لعطور Narciso، ويلمح إلى قاعدة مثيرة. ينبعث العطر من رائحة المسك، التي تتسامى بمكونات العنبر الخشبية الأنيقة من خشب الكشمير والأرز. عطر حسي يخلق درباً منتشراً وغامضاً، كيمياء رائعة بين الوضوح والعمق.

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عطر Good Girl Blush Eau De Parfum من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

عطر Good Girl Blush Eau De Parfum من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

عطر Good Girl Blush من كارولينا هيريرا Carolina Herrera هو تجسيد للأنوثة المعاصرة، يجمع بين الرقة والقوة في تركيبة رائعة تنتمي إلى عائلة العطور الشيبير الزهرية. تبدأ رحلة العطر بمقدمة منعشة من البرغموت واليوسفي، حيث تلامس هذه النوتات الحمضية الحواس بلطف وتمنح شعوراً بالانتعاش والإشراق. هذه البداية الحيوية تأخذك إلى عالم من الألوان الزاهية؛ ما يمهد الطريق لقلب العطر المميز. في القلب، تتجلى نوتات الفاوانيا وماء الورد واليلانغ يلانغ، لتشكل مزيجاً غنياً من الزهور. الفاوانيا تضفي لمسة من الرقة والأنوثة، في حين يضيف ماء الورد لمسة من الكلاسيكية والجمال. أما اليلانغ يلانغ؛ فيضيف عمقاً وإغراءً للعطر، ما يجعله فريداً ومميزاً. تتوج هذه الرحلة العطرية بقاعدة دافئة وغنية تتكون من الفانيليا وحبوب التونكا؛ ما يخلق تأثيراً يدوم طويلاً ويمنح شعوراً بالراحة والدفء. الفانيليا تضفي حلاوة مغرية، في حين تضفي حبوب التونكا لمسة من التعقيد والثراء.

عطر Donna Born in Roma - Eau de Parfum من فالنتينو Valentino

عطر Donna Born in Roma - Eau de Parfum من فالنتينو Valentino

عطر الزهور الشرقية الحديث والأنثوي، مشبع بثلاثة أنواع من الياسمين، ممزوج بفانيليا بوربون الحسية وثلاثي خشبي دافئ؛ ما يخلق رائحة مشرقة وحادة. يتضمن هذا العطر، ثلاثية من الياسمين تضفي أنوثة فاخرة وفانيليا بوربون، المستخلص الأكثر قيمة في العال، بالإضافة إلى أخشاب حديثة، تمنحها لمسة عصرية مستوحاة من ثقافة الشارع في مدينة روما.

عطر Oriana من بارفان دو مارلي Parfums de Marly

عطر Oriana من بارفان دو مارلي Parfums de Marly

بشغفها بالقرن الثامن عشر وبلاطه العطري، ابتكرت دار بارفان دو مارلي Parfums de Marly عطر Oriana، الذي يتميز بأثره الساحر الذي يأخذك في رحلة عبر الزمن. في مقدمة منعشة، يجتمع البرغموت واليوسفي ليمنحا انطلاقة حيوية، حيث تتراقص نوتات الفواكه الحمضية في تناغم مع نسمات منعشة. سرعان ما تنكشف أبعاد القلب الرقيق للعطر، حيث يتداخل التوت وزهر البرتقال ليخلقا تجربة حسية فريدة، تمزج بين العذوبة والنعومة. يضفي التوت لمسة من الحلاوة، في حين يضيف زهر البرتقال لمسة من الأناقة والفخامة؛ ما يجعل هذا العطر خياراً مثالياً لكل امرأة تبحث عن التميز. تتطور القاعدة لتحتوي على نغمات دافئة من المسك والفانيليا؛ ما يمنح العطر عمقاً يدوم طويلاً ويترك أثراً لا يُنسى. إن Oriana هو تجسيد للأنوثة الفاتنة، يمزج بين الجاذبية والرقي؛ ليكون رفيقاً مثالياً في كل لحظة مميزة.

عطر Flowerbomb Ruby Orchid من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf

عطر Flowerbomb Ruby Orchid من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf

عطر Flowerbomb Ruby Orchid Eau de Parfum من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf هو عطر زهري حسي مستوحى من سحر البورليسك. يمزج هذا العطر النسائي العاطفي بين زهرة الأوركيد الياقوتية والخوخ العصير وحبوب الفانيليا الحمراء؛ لخلق عطر مغناطيسي مثالي لأي امرأة واثقة بنفسها.