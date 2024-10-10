طرق للعناية ببشرة العروس قبل الزفاف للحصول على إطلالة مثاليّة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - بشرة العروس، هي مرآة إشراقتها، وأحد أبرز عناصر جمالها في يوم زفافها. لذا، تعتبر العناية ببشرتها جزءاً أساسياً من استعداداتها للظهور بإطلالة متألقة، وبشرة صحية لا تشوبها شائبة في هذا اليوم المميز. عندما تكون البشرة صحية ومتوازنة، فإنها توفر قاعدة مثالية لتطبيق المكياج، ما يسهل توزيع المكياج بسلاسة، وجعله يدوم لفترة أطول دون أن يتشقق أو يظهر بشكل غير متساوٍ. لضمان تحقيق النتائج المثالية، يجب البدء بروتين عناية بالبشرة قبل الزفاف بفترة كافية، مع التركيز على الأساليب التي تساعد على تحسين مظهر البشرة وجعلها جاهزة للتألق بإطلالة تخطف الأنظار في اليوم المنتظر.

في الآتي، تستعرض "الخليج 365" طرق العناية ببشرة العروس، يساعد على تحسين ملمس البشرة وجعلها جاهزة للمكياج والكاميرات.

التخلص من مشكلات البشرة الشائعة

عروس بشرتها صافية - الصورة من Freepik - by Racool_studio

الاهتمام بالبشرة قبل الزفاف بمدة لا تقل عن شهرين، يتيح للعروس الفرصة لعلاج مشكلات البشرة الشائعة، مثل حب الشباب، والتصبغات اللونية، والجفاف. سواء، باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة أو علاجات تجميلية متخصصة مثل التقشير الكيميائي أو الليزر.

تنظيف البشرة العميق

التنظيف الجيد والعميق للبشرة، يعتبر أساس الروتين اليومي للعناية بالبشرة. احرصي على تنظيف بشرتك بشكل يومي ومنتظم، صباحاً ومساءً، باستخدام غسول يناسب نوع بشرتك سواء كانت دهنية، أو جافة، أو مختلطة. ومراعاة استخدام المنظفات اللطيفة والخالية من الكحول الطبية التي لا تسبب جفاف البشرة. تنظيف البشرة، يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب المتراكمة على البشرة، ما يمنحها مظهراً صافياً وصحياً في يوم الزفاف.

التقشير لتجديد خلايا البشرة

يساهم تقشير البشرة في التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على سطح البشرة، ما ينتج خلايا جديدة صحية. قشري بشرتك باستخدام مقشر طبيعي أو مقشر يحتوي على مكونات لطيفة، مثل أحماض الفاكهة، تفادياً لعدم تحسس البشرة. هذه الخطوة، ضرورية لتنعيم ملمس البشرة وجعلها تبدو أكثر نضارة وإشراقاً في يوم الزفاف.

الترطيب العميق

من أهم خطوات العناية بالبشرة، هو الترطيب، حيث يعزز من مرونة الجلد، وبالتالي منع جفافها وتشققها. بغض النظر عن نوع بشرتك، احرصي على ترطيبها باستخدام مرطب يناسب نوعها، مع التركيز على استعمال مكونات مرطبة، مثل حمض الهيالورونيك وزيت الأرغان. الترطيب اليومي يمد البشرة بالترطيب اللازم، ما يحافظ على نعومتها ومرونتها، ويمنح العروس مظهراً مشرقاً وحيوياً في يوم زفافها.

تطبيق واقي الشمس

تسبب أشعة الشمس الكثير من المشكلات الجلدية للبشرة، كالتصبغات، والكلف، والتجاعيد. لتفادي هذه المشكلات، والحرص على التألق ببشرة تشع نضارة في يوم زفافك، يجب عدم إغفال تطبيق واقي الشمس بشكل يومي، حتى في فصل الشتاء والغيوم المبلدة. اختاري واقي شمس يحتوي على عامل حماية واسع الطيف ما لا يقل عن 30 SPF، لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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ترطيب العينين والشفتين

غالباً، ما تكون منطقة العينين والشفاه أكثر حساسية من الوجه، وتحتاج إلى عناية خاصة. لا سيما الترطيب. استخدمي كريمات مرطبة تحتوي بتركيبتها على مكونات مهدئة، ومضادة للأكسدة للعناية بمنطقة محيط العينين، وذلك لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء. ورطبي شفاهك بمنتجات تحتوي على الفازلين أو زبدة الشيا، للحصول على شفاه ناعمة وخالية من التشقق في حفل زفافك.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، يلعب دوراً كبيراً في تحسين صحة البشرة، حيث يوفر العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لتعزيز صحة البشرة. لذا، تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والمعادن مثل الخضروات الورقية، والفواكه الملونة، التي تحتوي على مضادات الأكسدة. مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء يومياً، ما يساهم في ترطيب البشرة من الداخل ويحسن مرونتها.

تجنب التوتر والنوم لساعات كافية

يؤثر التوتر وعدم النوم لساعات كافية سلباً على صحة البشرة. لذا، تجنبي الإجهاد والضغوط النفسية. واحرصي على النوم ما لا يقل عن 8 ساعات يومياً، ما يساعد على تجديد خلايا بشرتك والحفاظ على نضارتها. وبالتالي، الحصول على بشرة مشرقة في يومك الكبير.