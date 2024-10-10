الامارات | «كهرباء ومياه دبي» شريك استراتيجي لمنتدى المرأة العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستكون الشريك الاستراتيجي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي تنظمه وتستضيفه المؤسسة في مدينة جميرا بدبي في 26 و27 نوفمبر المقبل، ويُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعزز هذه الشراكة علاقات التعاون الوطيدة بين مؤسسة دبي للمرأة وهيئة كهرباء ومياه دبي، في كثير من المجالات والمبادرات على مدى السنوات الماضية، كما تعد امتداداً للشراكة الرئيسة للهيئة ورعايتها للدورتين الماضيتين من المنتدى عاميّ 2016 و2020، اللتين حققتا نجاحاً لافتاً وصدىً عالمياً واسعاً، من خلال الموضوعات التي تم تناولها في الجلسات الحوارية التي شارك فيها قادة ومسؤولون وخبراء من دول العالم المختلفة، ومسؤولو المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بتعزيز التأثير الإيجابي للمرأة على كل المستويات.

وتتضمن الشراكة الجديدة دعم الهيئة لهذا الحدث العالمي الرائد، الذي أصبح محفلاً دولياً مؤثراً ومنصة حيوية لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي - ضمن حوارات صريحة وورش عمل مُلهِمة واجتماعات رفيعة المستوى - للتوصل إلى حلول للتحديات التي لاتزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم.

كما سيشهد المنتدى حضوراً قوياً لهيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال «منصة المستقبل»، التي ستستضيف جلسات حوارية تتناول إسهامات المرأة في المجالات المختلفة حول العالم، إضافةً إلى جلسات خاصة بالهيئة تضيء على إنجازاتها في ترسيخ بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي.

إسهام في التمكين

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن رعاية الهيئة لمنتدى المرأة العالمي للمرة الثالثة على التوالي، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي تهدف إلى الارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة، وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لدبي.

وقال: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم المرأة وضمان مشاركتها في صنع مستقبل الدولة، تؤدي الهيئة دوراً محورياً في تمكين المرأة وتفعيل دورها وتعزيز قدراتها، لتسهم بدورها في تمكين المجتمع ككل. ويسعدنا أن تكون الهيئة الشريك الاستراتيجي للمنتدى الذي تنسجم أهدافه مع جهود الهيئة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لاسيما في قطاع الطاقة، خصوصاً الطاقة النظيفة، ومجالات الإبداع والابتكار، من خلال توفير بيئة محفزة تساعد المرأة العاملة على إطلاق طاقاتها وصقل مواهبها وقدراتها، وتمنحها الثقة الكاملة لتسخير إمكاناتها العلمية والعملية لتحقيق النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في دعم جهود الاستدامة».

نموذج للتعاون

من جهتها، أشادت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي، بعلاقات التعاون والشراكة بين المؤسسة وهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكدةً أنها نموذج للشراكة الحكومية التي تعكس الرؤية الوطنية لترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة محلياً وعالمياً، كما يؤكد دعم الهيئة أهداف ورسالة المنتدى كمنصة رائدة تبحث في السياسات والشراكات التي تعزز التأثير الإيجابي لدور المرأة من أجل مستقبل أفضل للجميع، من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل التي تشارك فيها نخبة من القادة والمسؤولين وصُنّاع التأثير من دول العالم المختلفة.

وأعربت عن اعتزازها بالإسهامات المؤثرة للهيئة في الاقتصاد الوطني، وترسيخها لثقافة واستخدامات الطاقة المستدامة في دبي، مثمنةً جهود الهيئة في دعم وتمكين المرأة واستقطاب الكوادر النسائية الإماراتية بنسب مرتفعة في المناصب الوظيفية والقيادية والتخصصية، ضمن بيئة محفّزة لها، ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الاجتماعية والأسرية التي تعد ركيزة مهمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

وقالت المري: إن «دعم الهيئة للمنتدى يؤكد حرصها على تضافر الجهود الوطنية لإنجاح أعماله وخروجه بالصورة التي تعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات، وسعيها لخلق حوار هادف وبنّاء لإيجاد المقومات والممكنات التي تساعد على إنجاح دور المرأة ضمن شراكات عالمية مؤثرة».

محاور رئيسة

يتضمن برنامج منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، على مدى يومين، العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتناول موضوعات تركز على تعزيز دور المرأة ومردوده الإيجابي، ضمن ثلاثة محاور رئيسة: «اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل» و«جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة» و«تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة».