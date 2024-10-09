لا تتجاهلها.. اسمرار هذه المناطق بالجسم علامة للإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجهل العديد من الأشخاص، أن تغير لون الجلد في بعض المناطق بالجسم، يُعتبر من العلامات المؤكدة على خطر الإصابة بمرض السكري.

وبحسب ما ذكره موقعي American Academy of Dermatology وMayo Clinic، إليك أبرز الأماكن في الجسم، التي قد تواجه غمقانًا في الجلد نتيجة الإصابة بالسكري:

1- الرقبة

من أكثر المناطق الشائعة التي تظهر عليها خطوط داكنة مقارنةً بلون البشرة الأساسي.

2- الإبط

يعتقد العديد أن إسمرار الإبط مرتبط بالمنتجات التي تُستخدم، ولكن عادةً ما تظهر خطوط مجعدة بلون داكن مشابهة لتلك الموجودة في الرقبة.

3- بين الفخذين

غالبًا ما يتم تجاهل بقع الفخذين لاعتقادهم بأنها ناتجة عن الاحتكاك، لكن البقع الداكنة التي تظهر يجب أن تستدعي القلق، خاصةً إذا كان لونها غامقًا بشدة.

4- الأكواع والركب



عندما يصبح لونها أغمق بدرجات ملحوظة عن لون البشرة الأساسي، يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار، لأنها قد تكون من العلامات المؤكدة للسكري.

أعراض السكري الأخرى تشمل :

- الشعور بالعطش الشديد بشكل مستمر، حتى بعد شرب كميات كبيرة من الماء.

- الحاجة المتكررة للتبول، خاصةً في الليل.

- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- فقدان الوزن بشكل كبير دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة.

- ضعف الرؤية أو صعوبة التركيز.

- عدم التئام الجروح بشكل سريع.

- التنميل في اليدين والقدمين.

- زيادة في الإصابة بالعدوى، مثل عدوى المسالك البولية أو الفطريات.

اقرأ أيضا:

صديقة للكوليسترول والسكر.. 4 أطعمة "خارقة" ابدأ بها يومك

5 أعراض تظهر عليك بعد تناول الدجاج الفاسد.. احذرها

اتركه بجوار الباب.. لن تتخيل ماذا يفعل رش الملح في المنزل

ضحك ولعب وجد وحب.. بشارات سارة لـ 6 أبراج الفترة القادمة

حفل زفاف كاد يتحول لـ عزاء.. لن تتخيل ما حدث لـ عريس يوم زفافه