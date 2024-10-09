يسبب القلب والسكتة الدماغية.. هذا الطعام يرفع الكوليسترول بشكل مضاعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

طبق الحلاوة بالقشطة، أو سندوتش الحلاوة بالقشطة، من الأطعمة المحببة والمفضلة لدى الكثيرين، لكن يتساءل البعض: هل ترفع الحلاوة بالقشطة نسبة الكوليسترول في الدم عند تناولها على وجبة الإفطار؟

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الحلاوة بالقشطة ترفع من نسبة الكوليسترول في الدم، لأنها غنية بالسعرات الحرارية والسكريات، أما القشطة فهي من أكثر منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح لـ"الخليج 365" أنّ الحلاوة بالقشطة تحتوي على سكريات مضافة، ما يسهم في زيادة الوزن والإصابة بالسكري من النوع الثاني، والذي بدوره يرتبط بارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ونصحت بعدم الإفراط في تناول الحلاوة بالقشطة على الإفطار، مُشيرة إلى أنه يُفضل تناول ملعقتين فقط منها على المائدة، لأن السعرات الحرارية الموجودة بها، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية المرتبطة بارتفاع الكوليسترول.

وقدمت استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عدة نصائح تتمثل فيما يلي:

- تناول وجبة إفطار مليئة بالخضروات والفواكه.

- تناول كمية قليلة من الأطعمة المقلية.

- تناول كمية كبيرة من الماء.

- ممارسة الرياضة.

الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.

اقرأ أيضا:

صديقة للكوليسترول والسكر.. 4 أطعمة "خارقة" ابدأ بها يومك

5 أعراض تظهر عليك بعد تناول الدجاج الفاسد.. احذرها

اتركه بجوار الباب.. لن تتخيل ماذا يفعل رش الملح في المنزل

ضحك ولعب وجد وحب.. بشارات سارة لـ 6 أبراج الفترة القادمة

حفل زفاف كاد يتحول لـ عزاء.. لن تتخيل ما حدث لـ عريس يوم زفافه