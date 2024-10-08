صديقة للكوليسترول والسكر.. 4 أطعمة "خارقة" ابدأ بها يومك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تؤدي الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم ومقاومة الأمراض.

في هذا الصدد، إليك 4 أطعمة خارقة مثالية يمكنك تناولها على الريق لبدء يومك، تُسهم في خفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، وفقًا لموقعي "Medical News Today" و"Cleveland Clinic".

الشوفان

يحتوي الشوفان على كمية عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، وتساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، وخفض نسبة الكوليسترول الضار.

المكسرات

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية، تُسهم المكسرات في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

منتجات الألبان قليلة الدسم

الزبادي اليوناني والجبن قليل الدسم من الأطعمة المثالية لوجبة الإفطار، إذ تؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم بصورة ملحوظة.

توست الأفوكادو

يعد توست الأفوكادو من الأطعمة الشهية التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار، فهو لا يحتوي على الكوليسترول وهو غني بالعناصر الغذائية النباتية والدهون الصحية.

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