5 طرق فعالة لإزالة البقع الصفراء من الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من ظهور بقع صفراء على أسنانهم، ما يشعرهم بالانزعاج وعدم الراحة.

لكن، هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعالة لتبييض الأسنان في المنزل، وفقا لما ورد في موقع " Times of India".

عجينة بيكربونات الصوديوم والليمون

بيكربونات الصوديوم تعمل كعامل تبييض طبيعي، بينما يساعد عصير الليمون على إذابة البقع.

الطريقة: اخلط كمية صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع بضع قطرات من عصير الليمون لعمل خليط، ثم استخدم هذا المزيج لفرك أسنانك برفق لمدة دقيقتين ثم اغسليها جيدا.

زيت جوز الهند

يمتلك هذا الزيت خصائص مضادة للبكتيريا، ويُسهم في التخلص من البقع من الأسنان.

الطريقة: ضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك ومضمضيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسل فمك بالماء الدافئ.

غسول خل التفاح

حموضة خل التفاح تساعد على تفتيت البلاك والبقع.

الطريقة: اخلط ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء وافرك به أسنانك برفق لمدة 30 ثانية ثم اغسليها بالماء.

الفحم المنشط

الشرح: الفحم المنشط يمتلك مسامات تمتص البقع من سطح الأسنان.

الطريقة: اغمس فرشاة أسنان مبللة في مسحوق الفحم المنشط وافرك أسنانك برفق ثم اشطفي فمك جيدًا

معجون بيروكسيد الهيدروجين وبكربونات الصوديوم

بيروكسيد الهيدروجين معروف بخصائصه التبييض، وعند مزجه مع بيكربونات الصوديوم يعطي نتائج فعالة.

الطريقة: اخلط كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين 3% مع بيكربونات الصوديوم لعمل خليط، استخدم هذا المزيج لفرك أسنانك برفق ثم غسلها جيدا.

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