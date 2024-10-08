4 أطعمة سحرية تحارب الكبد الدهني- تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - مرض الكبد الدهني غير الكحولي من الأمراض التي تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن، التغذية السليمة تؤدي دورا حيويا في علاجه.

في هذا الصدد، أشار للدكتور جوزيف سلهب، خبير التغذية الروسي، إلى أن هناك 4 أطعمة سحرية تحارب هذا المرض وتساعد على تحسين صحة الكبد، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

الأفوكادو

مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب والألياف وفيتامين E المضاد للأكسدة، والتي تساعد على تحسين صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

زيت الزيتون

بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الصحية الأخرى، التي تعمل على تعزيز صحة الكبد، فضلا عن، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتقليل الالتهابات.

الأسماك الزيتية

السلمون والرنجة والسردين هي أمثلة على الأسماك الزيتية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تؤدي دورا حيويا في صحة القلب والدماغ.

المكسرات

المكسرات، مثل الجوز واللوز والكاجو، هي مصدر ممتاز للدهون الصحية والبروتين والألياف، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين E، وهو مضاد للالتهابات في الكبد.

نصائح للوقاية من مرض الكبد الدهني

اتباع نمط غذائي صحي.

ممارسة الرياضة أربع إلى خمس مرات على الأقل في الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من الكحوليات.

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