6 نصائح للحفاظ على صحة طفلك من السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على مؤشر كتلة جسم صحي عند الأطفال له أهمية لضمان نموهم الطبيعي وتطورهم البدني والعقلي، فزيادة الوزن أو النحافة المفرطة تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والسكر والضغط، وفقا لموقع "India".

نصائح للحفاظ على صحة طفلك من السمنة:

تشجيع النشاط البدني

يساعد تحفيز الأطفال على ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة، مثل اللعب في الهواء الطلق، وممارسة الرياضات الجماعية، والرقص على الحفاظ على الوزن والطول المثاليين عند الأطفال.

القفز بالحبل

القفز بالحبل من التمارين الفعالة التي تعمل على تحسين اللياقة البدنية والقلب والأوعية الدموية، فضلا عن، زيادة الطول وتقوية العظام والعضلات.

الحد من وقت الشاشة

تقليل الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشات التلفزيون والهواتف الذكية، وتشجيع الطفل على قراءة الكتب أو ممارسة هوايات أخرى بدلاً من الجلوس أمام الشاشة.

تناول طعام صحي ومتوازن

من الضروري أن يتناول الطفل نظام غذائي متوازن ومغذي لنمو الجسم وإدارة الوزن، وتقليل الوجبات الجاهزة والمقلية والحلوى.

تجنب الإفراط في الطعام

تقديم حصص مناسبة من الطعام للطفل، وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

جدول نوم منتظم

الحرص على أن يحصل الطفل على قسط كاف من النوم ليلاً، حيث يساعد النوم على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية والوزن.

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