الامارات | القرية العالمية: أجنحة وإضافات جديدة في الموسم الـ 29

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتجارب وإضافات جديدة، تستقبل القرية العالمية في دبي، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوّق بالمنطقة، ضيوف موسمها الـ29 الذي سيفتح أبوابه 16 الجاري.

وأعلنت الوجهة - في بيان أمس - أنه التزاماً منها بمواصلة العمل على الارتقاء بتجارب الضيوف خلال زيارتهم، فإنها دشنت منطقة «بلازا المطاعم»، إضافة إلى تقديمها ثلاثة أجنحة ثقافية جديدة، لتتيح لروّادها تجارب متجدّدة كل موسم.

وتقدّم القرية العالمية خلال موسمها المقبل، ثلاثة أجنحة جديدة ليبلغ مجموع ما تحتضنه الوجهة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم. ويتفرّد كل جناحٍ بواجهةٍ مميزة وطابعٍ فريد، ويضم العديد من المحال ومنافذ التسوق التي تبيع العديد من المنتجات التي تجسّد التراث الغني لكل من الدول المشاركة في القرية العالمية.

ويظهر سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا هذا الموسم بإطلالة جديدة تماماً، إذ تمت إعادة تصميمها بالاعتماد على مفاهيم حديثة أسهمت بتحولّها إلى مناطق تزخر بالمشاهد البانورامية. وتشكّل هذه المناطق الثلاث النابضة بالحياة وجهاتٍ مثالية لمحبي استكشاف أنواع الطهي وفنونه المختلفة والاستمتاع بالنكهات المتنوعة من حول العالم.

كما أضافت القرية العالمية ممرّات خضراء جديدة وفسيحة في جميع أرجاء الوجهة لتضمن للعائلات والأصدقاء ملاذاً مثالياً لقضاء أروع الأوقات والتفاعل مع أجوائها. وتجسّد هذه التحديثات الجديدة للموسم الـ29، التزام القرية العالمية الراسخ بتوفير أفضل التجارب لضيوفها، تشجيعاً لهم لزيارتها بشكل مستمر.

• 30 جناحاً تحتفي بأكثر من 90 ثقافة من أنحاء العالم في الوجهة.