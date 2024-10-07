في مكان غير متوقع داخل مول.. سيدة تعثر على كاميرا مخفية بهذة الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، عثرت سيدة أمريكية على كاميرا تجسس مخفية داخل أحد المراحيض في مركز تجاري بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وفقا لموقع "news18"، بدأت القصة عندما لاحظت السيدة جهازا غريبا أثناء استخدامها المرحاض، وبعد فحص دقيق تبين أنها كاميرا مراقبة صغيرة الحجم زرعها شاب في الثامنة عشرة من عمره يدعى "آندي كارديناس".

وعقب إبلاغ الشرطة، تمكنت من القبض على الشاب بفضل الأدلة التي قدمتها الكاميرا نفسها.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها دون علم الضحايا، ما يشير إلى أن المتهم كان يمارس هذه الجريمة لفترات طويلة.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 22 أكتوبر، لمواجهة تهم تتعلق بانتهاك الخصوصية والتصوير غير المشروع.

وهذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، ففي واقعة مماثلة وقعت في الهند الشهر الماضي، قُبض على رجل قام بتركيب كاميرات تجسس في غرفة نوم امرأة مستأجرة.

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