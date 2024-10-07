مغناطيس الرزق.. 10 طرق تجلب المال لك وتبعد الفقر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت لبنى أحمد استشارى العلاج بالطاقة عن طرق لتفعيل طاقة الثراء داخل المنزل.

وقالت لبنى خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "إم دي سي" إن يوجد بعض العادات يمكن من خلالها جلب الأموال، وهي: الوضوء والصلاة

والحفاظ على نظافة الجسم وتنظيف المنزل وحب ومساعدة الآخرين.

وأضافت استشارى العلاج بالطاقة أن القيام بهذه الأمور مع استخدام بعض الأحجار الكريمة، قد يسهم في جلب طاقة المال.

وحدد إيهاب حمارنة خبير الطاقة خلال مقطع فيديو عبر قناته بموقع "يوتيوب" 5 نقاط رئيسية لجذب الثراء السريع، وهما كالتالي:

- السعي المستمر لتحسين الذات في مختلف الجوانب سواء كانت مهارات أو عادات أو قيم وتقوية نقاط الضعف.

- الالتزام بالقيم والمبادئ الصحيحة وتحقيق الأهداف الحقيقية.

-استثمار الوقت في تطوير المهارات الأساسية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة حتى تتمكن من جذب طاقة الثراء.

-تعلم كيفية إدارة الأموال بحكمة لاستقبال طاقة الثراء بشكل أسرع.

-التشافي مع المال واستخدام طاقة التأمل لإزالة العقبات النفسية التي تمنع تحقيق الاستقرار المالي.

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