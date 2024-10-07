10 صور لأطول مبني في العالم.. 15 ألف نافذة و170 باب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تخيل مدينة بأكملها محصورة ضمن مبنى واحد، هذا هو الواقع الذي يعيشه سكان أطول عقار سكني في العالم، والذي يقع في مدينة لوتسك الأوكرانية.

يطلق عليه السكان المحليون لقب "سور الصين العظيم" نظرا لحجمه الهائل وطوله الذي يمتد لأكثر من 1750 متراً، ومع احتساب الانحناءات والمنعطفات يصل طوله إلى حوالي 3760 مترا، وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية.

رقم قياسي عالمي

هذا الصرح المعماري الضخم يضم أكثر من 3 آلاف منزل، و15 ألف نافذة، و170 بابا أمامية، ما يجعله رقما قياسيا عالميا في مجال البناء السكني، حيث يحتاج السكان لاستخدام حافلة للتنقل من أحد طرفي المبنى إلى الطرف الآخر، ما يعكس حجمه الهائل وطول مسافته.

تاريخ أطول مبني في العالم

يعود تاريخ بناء هذا المبنى إلى سبعينيات القرن العشرين، خلال فترة الاشتراكية والتصنيع المكثف في أوكرانيا، في تلك الفترة، شهدت المدن الأوكرانية تدفقا كبيرا لسكان القرى بحثا عن العمل والتعليم، لتلبية هذا الطلب المتزايد على المساكن، لجأت الحكومة الأوكرانية إلى بناء مجمعات سكنية ضخمة، وكان هذا المبنى في لوتسك أحد أبرز الأمثلة على ذلك.

بالرغم من أن سكان هذا المبنى يعيشون في رقم قياسي عالمي، إلا أن حياتهم اليومية تتسم بالبساطة، فهم يرون في هذا المبنى منزلهم، لكنهم في الوقت نفسه يشكون من صعوبة التنقل داخل هذا الصرح الضخم، وطول المسافات بين المنازل.

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